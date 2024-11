Ilrestodelcarlino.it - Agenti di prossimità, pronti a intervenire

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si sono conclusi ieri sera a Fanano gli incontri formativi per gli ‘di’ tra la popolazione dei comuni di Pievepelago, Riolunato, Fiumalbo, Fanano, Sestola e Montecreto. Si è parlato di ‘Strategie di comunicazione efficace, basata sull’ascolto e sull’accoglienza’. Si tratta di un progetto, promosso dall’Azienda USL di Modena, in particolare il Distretto sanitario di Pavullo, l’Unione dei Comuni del Frignano e il CSV Terre Estensi Odv Modena e Ferrara. Dopo i primi incontri per illustrare il progetto alla cittadinanza lo scorso maggio, individuati gli ‘di’, il percorso è proseguito in queste settimane con una adeguata formazione per valorizzare ulteriormente le loro competenze per dotarli degli strumenti giusti per svolgere l’attività nei sei comuni interessati.