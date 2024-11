Calciomercato.it - Zirkzee fuori anche in Europa: la Juve lo riporta in Serie A

Leggi su Calciomercato.it

Momento difficile per il giocatore olandese, che valuta seriamente un ritorno in Italia. C’è il club bianconero, ma non soloIl vento non è certo cambiato. La stagione di Joshuacontinua ad essere complicata,con l’arrivo in panchina di Amorim.in: laloinA (LaPresse) – Calciomercato.itStasera nella sfida di Euopra League, contro i norvegesi del Bodo Glimt, valevole per la quinta giornata, non c’è stato spazio per l’ex Bologna, rimasto in panchina per tutta la sfida. Una sfida, ricca di gol, che ha visto l’ex Atalanta Hojlund, andare a segno con una doppietta.Joshua, dunque, continua a non giocare titolare con la maglia dei Red Devils. E dire che l’avventura al Mster United era cominciata come meglio non si potesse: all’esordio, infatti, l’attaccante olandese aveva deciso la sfida del 16 agosto contro il Fulham.