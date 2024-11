Liberoquotidiano.it - Torna il 29 novembre il Good Friday: la giornata dedicata agli acquisti sostenibili e al consumo responsabile

(Adnkronos) - 292024. La Rete NeXt Economia celebra anche quest'anno il, un evento nazionale che punta a promuovere stili diconsapevoli e a sostenere aziende impegnate nellatà sociale e ambientale. In collaborazione con Adiconsum all'interno del progetto In Sinergia, ilinvita tutti i cittadini a riflettere sulle proprie scelte di acquisto e mettere in pratica il loro superpotere: il #VotocolPortafoglio. Un passo importante per trasformare ilin uno strumento di cambiamento positivo e duraturo.Non a caso la data è la stessa del Black: anche nei giorni più frenetici dello shopping, con messaggi che ci spingono all'acquisto al massimo ribasso, è possibile scegliere responsabilmente prodotti e servizi ad alto valore aggiunto, che operano per il benessere di lavoratrici, comunità e ambiente.