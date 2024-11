Lanazione.it - Ternana, ecco Mangiarano. Nuovo direttore operativo

Giuseppeè ildellaCalcio. Nato a Cosenza, classe ’76,ha collaborato in carriera con vari club, tra cui Inter, Milan, Crotone, Siena e Cosenza. "La scelta è ricaduta su un profilo di altissimo livello dirigenziale – afferma il presidente Stefano D’Alessandro sui canali ufficiali – e sono certo che per tutti noi rappresenterà un valore aggiunto, facendo crescere la società che mi onoro di rappresentare da ogni punto di vista, anche negli anni a venire". Intanto, la squadra di Abate ha iniziato a intensificare, a porte chiuse al “Taddei“, la parte tattica per la sfida con il Milan Futuro (domenica al “Liberati“ ore 15). Il forfait di Corradini (domani a Villa Stuart si sottoporrà a intervento di osteosintesi alla mano sinistra) apre una nuova fase di emergenza a centrocampo.