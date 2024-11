«Se ci cacciano da Caivano è colpa tua!». Le accuse e le minacce dei "residenti" sgomberati da Parco Verde alla mamma della bambina abusata

Leggi su Open.online

Ieri una massiccia operazione condotta dprocura di Napoli ha portato allo sgombero di 36 case aldi. Abitazioni occupate in modo illegale, da soggetti che non avevano diritto ad averle perché, all’interno del nucleo familiare, era presente almeno un condannato per reati di camorra. Nemmeno sono passate 24 ore dfine delle operazioni cheedpesanti sarebbero state rivolte, da alcunidi una delle cuginette vittime di abusi sessuali. Per quelle violenze, ripetute e subite da due bambine di soli 10 e 12 anni, sono stati recentemente condannati tre dei sette ragazzini coinvolti negli abusi. Sarebbe però la madre di una di quelle piccole vittime, a detta del gruppo, la causa degli sgomberi di ieri. A denunciarlo, in una lettera inviata al prefetto di Napoli Michele Di Bari, è l’avvocato Angelo Pisani, legaledonna.