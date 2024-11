Lanazione.it - Picchiato e rapinato del cellulare mentre aspetta il treno: 17enne finisce in ospedale, arrestato l’aggressore

Arezzo, 29 novembre 2024 – Grave episodio di violenza ad Arezzo, ai danni di un diciassettenne aggredito eda un diciannovenne. L’aggredito è finito incon venti giorni di prognosi. È accaduto nel primo pomeriggio in zona stazione ad Arezzo. Il minore, italiano come l'aggressore, stava attendendo ilquando è stato aggredito dal maggiorenne che lo avrebbe minacciato e strattonato, strappandogli poi il telefonoe lo avrebbe infineviolentemente prima di fuggire. Subito soccorso da un'ambulanza della Croce Bianca il ragazzo è stato accompagnato al pronto soccorso di Arezzo dove è stato medicato per ferite ed escoriazioni e giudicato guaribile in venti giorni. La polizia di Stato si è messa subito sulle tracce dell'aggressore, un giovane con precedenti, che è statoper lesioni e rapina.