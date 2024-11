Lapresse.it - Nucleare, sospetto caso di contaminazione da plutonio a Roma

da sostanze radioattive all’impiantodel Centro di Casaccia, vicino a. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi e ha coinvolto un lavoratore in servizio.L’Ispettorato nazionale per la sicurezza(Isin) sta seguendo “con la massima attenzione il”; ha già portato a termine una prima ispezione nell’impianto, e ne ha programmato una seconda. Inoltre sono stati avviati accertamenti dell’Isin per chiarire l’accaduto. Non sembrano prefigurarsi al momento conseguenze severe.Pd sul: “Pichetto chiarisca l’accaduto”“Apprendiamo da notizie di stampa che presso l’ex sitodi Casaccia, gestito dalla Sogin, alle porte di, nei giorni scorsi un operaio sarebbe risultato colpito dada”. Così i deputati del PD Simiani, Peluffo, Di Sanzo, Laus e D’Alfonso, in un’interrogazione al ministro dell’Ambiente.