Iltempo.it - "Non lì per se stesso": Milly Carlucci tuona sul caso Madonia

A Ballando con le stelle è esploso ilAngeloe quella che sta per concludersi è stata una settimana difficile per. Il maestro di Federica Pellegrini ha lasciato la trasmissione per quelle che la Rai ha definito “divergenze professionali emerse nel corso del programma” e, al suo posto, è arrivato l'amato Samuel Peron. Cos'è successo davvero? Nelle retrovie, qualcuno ha detto che a pesare sulla scelta del professionista e della produzione sia stato l'ultimo litigio tra il coreografo e la giurata Selvaggia Lucarelli, ma a fare chiarezza sul terremoto che ha "sconquassato" il dancing-show ci ha pensato la conduttrice stessa. Ballando con le stelle è "un programma che si basa su un assunto fondamentale. Prendiamo persone che sono famose in altri campi e che noi affidiamo a un maestro o una maestra.