L’Ue non avrà voce in capitolo sulla fine della guerra in Ucraina | resterà il cane da guardia Usa

di Stefano BrigantiSi è cominciato a preparare l’Europa ad unacon la Russia ben primavittoria di Trump alle presidenziali Usa. Una serie di dichiarazioni ufficiali lo dimostrano in modo sempre più esplicito man mano che si avvicinavano le elezioni e Trump appariva sempre più come il nuovo presidente. Sapevano che il cambiamento a Washington avrebbe portato al disingaggio Usa dal conflitto russo-ucraino, lasciando l’Europa a doverlo gestire in modo molto più diretto.-Parigi, 26 marzo 2024 (Min. Difesa) – La Francia non esclude la requisizione “di personale, scorte o strumenti di produzione” di aziende civili per scopi militari, nell’ottica di una estensionein;-Berlino, 5 giugno 2024 (Boris Pistorius) – Anche la Germania si prepara: “Dobbiamo essere pronti a unaentro il 2029.