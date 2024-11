Bergamonews.it - LU OpeRave, Mercatini, Marco Clementi e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Lo spettacolo “LU” al Balzer Globe di, idi Natale in Piazzale degli Alpini e in Piazza Matteotti, l’incontro con il giornalista e corrispondente Raiad Ardesio,e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 29 novembre.Ecco gli appuntamenti.Oggi alle 16.45 alla biblioteca Regeni, a Colognola (), si terrà un nuovo appuntamento con “Ci incontriamo in un libro?”, rassegna che propone letture nelle biblioteche della città per bambini dai 4 agli 8 anni.Sino al 29 dicembre sarà allestito il “Villaggio di Natale” al Piazzale degli Alpini, a. Come da tradizione, torna con i suoi piccoli chalet dove si potranno trovare prodotti artigianali, dolci e altre specialità enogastronomiche.