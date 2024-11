Sport.quotidiano.net - La Champions è un tabù. Tutto sul campionato, adesso questo Bologna puo parlare solo Italiano

C’è una regola base in ogni competizione: come dice la parola stessa, provare a competere. Tra partecipare e competere c’è tutta la differenza del mondo ed è la differenza che in questaLeague passa tra ildi Vincenzoe le sue ‘concorrenti’. Un punto in 5 partite, secondo uno studio statistico accreditato, oggi riduce al 2 per cento la possibilità che i rossoblù hanno di passare il turno. E in effetti alzi la mano chi pensa chenelle prossime tre gare avrà la forza di strappare punti pesanti alle due squadre di Lisbona, Benfica e Sporting, e ai tedeschi del Borussia Dortmund dopo che fin qui ha fatto praticamente scena muta. Ci si può consolare pensando che Jhon Lucumi mercoledì al Lille ha segnato un gol nella madre di tutte le coppe a sessant’anni di distanza da quello che realizzò Harald Nielsen nella vittoria per 2-1 con l’Anderlecht del 7 ottobre 1964 (gara di ritorno del primo turno di Coppa dei Campioni: poi arrivò la nefasta monetina nello spareggio di Barcellona)? No, perché èun dato statistico.