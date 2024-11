Thesocialpost.it - Ita-Lufthansa, l’Ue dà il via libera definitivo alla fusione: nasce il più grande gruppo aereo d’Europa

La Commissione europea ha dato il suo consenso finale all’acquisizione di Ita Airways da parte di, segnando un cambiamento significativo nelle dinamiche del trasportoeuropeo. Dopo aver fornito un’approvazione “con condizioni” il 3 luglio, adesso è arrivato l’annuncio dell’approvazione senza ulteriori vincoli del pacchetto di misure per garantire la concorrenza, presentato congiuntamente dai tedeschi e dal ministero dell’Economia italiano per affrontare le preoccupazioni dell’Unione Europea riguardo a specifici mercati. Questa conferma arriva dopo recenti voci circolate a Bruxelles.Leggi anche: Maltempo, allerta giin quattro regioni: freddo, neve e vento forte in arrivoLa Commissione ha dichiarato che easyJet, IAG (che include British Airways e Iberia) e Air France-KLM sono stati riconosciuti come soggetti adeguati per assumere gli impegni assunti dae dal ministero italiano per ottenere il controllo congiunto di Ita Airways.