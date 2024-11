Ilrestodelcarlino.it - Incontro testimonianza sull'autismo a S. Michele di Mondavio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Pu), 29 novembre 2024 – Questa sera con inizio alle 21 nei locali dell’oratorio della parrocchia “Regina della Pace” di Sanal Fiume (frazione di) si terrà l’, la difficoltà di essere capiti”, organizzato dalla stessa parrocchia insieme al Gruppo Fuoritempo e agli EcoVolontari di, in collaborazione con l'Anffas di Fossombrone. L’appuntamento prevede ladel professor Nerio Cariaggi: “Una bella occasione, che permetterà l'approfondimento di un tema molto sentito in questi tempi, con uno specialista e genitore – evidenzia il portavoce di Fuoritempo, Francesco Montanari –, che darà modo di riflettere su quanto questo disagio possa essere un’opportunità di crescita individuale e collettiva. Presenterà Alfredo Pallara, presidente dell'Anffas di Fossombrone in co-presenza dell'amico Fabrizio Mainetti il quale si occuperà di animare la serata con alcune poesie e brani tratti dal suo repertorio artistico.