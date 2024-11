Lanotiziagiornale.it - I 35 milioni di sfollati africani che l’Europa ignora

In Africa, l’esodo cresce silenziosamente. Sono 35le persone sfollate all’interno del continente, una cifra che in quindici anni si è triplicata. Secondo l’Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), quasi metà di loro sono state costrette ad abbandonare la propria casa a causa dei disastri climatici, mentre l’altra metà fugge da conflitti sempre più violenti. Dietro ogni cifra, vite sospese, raccolti perduti, villaggi ridotti a macerie.Disastri climatici e conflitti: le radici della crisi africanaIl Burkina Faso è un caso emblematico: una nazione assediata da jihadisti, mercenari, conflitti interetnici e un regime militare che alterna propaganda e repressione. In soli sei anni, il numero degliinterni è passato da 50.000 a oltre 2. Un boom esplosivo che rende il paese l’epicentro della crisi di sfollamento piùta al mondo.