Ilnapolista.it - Guardiola: «Perché non vengo esonerato? Per quello che abbiamo fatto negli ultimi anni»

Leggi su Ilnapolista.it

Dopo il pareggio contro il Feyenoord che è riuscito a recuperare ben tre gol al City, Pepha voluto rassicurare ai giornalisti presenti oggi in conferenza stampa. Secondo l’allenatore la crisi è momentanea e deriva dagli innumerevoli infortuni occorsi in questo periodo.«Torneremo, ne sono sicuro. Non so quando, ma questa è la verità» ha detto, spiegando che non serve a nulla rimuginare sulle assenze o appigliarsi alle scusanti. Serve una soluzione e il tecnico dei citizens ci sta lavorando da tempo, da ben prima delle 5 debacle di fila e dell’ultimo pareggio beffardo ottenuto con il Feyenoord in Champions League.Leggi anche:ha reagito come un adolescente, per lui la sconfitta è una catastrofe«Cosa dovremmo fare adesso? PiangereRodri non c’è? Oi centrali sono stati assenti per molto tempo? No.