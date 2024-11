Lanazione.it - Effetto blue economy . I numeri del successo

Leggi su Lanazione.it

L’economia che viene dal mare. La piazza affari sul molo ha richiamato centinaia di aziende che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con le aziende leader dellain uno scambio di idee, proposte e proposte di lavoro in un settore che sta crescendo. Ma non solo. La terza edizione della B2B Mare La Spezia organizzata al Terminal Crociere da Confindustria, Cna e Camera di Commercio ha posto l’attenzione sulle sfide del futuro: dalla valorizzazione del made in Italy alla green. L’importanza dell’appuntamento è stata sottolineata da tutti i presenti, autorità e imprese, convinte dell’benefico del confronto e della circolarità delle idee. La lunga giornata è stata aperta da federica Montaresi commissario straordinario Autirità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Pierluigi Peracchini sindaco della Spezia, Mario Gerini presidente Confindustria La Spezia, Davide Mazzola presidente Cna la Spezia, Enrico Luppi presidente Cciaa Riviere di Liguria, Gianmarco Medusei consigliere regionale.