Amica.it - È così: sulla gonna elegante sta bene anche il piumino

Leggi su Amica.it

Chi l’ha detto che ilè solo per look casual? La moda dell’inverno 2024 2025 sdogana un abbinamento inaspettato: il, re delle giornate fredde, con la. Una combinazione che mixa comfort e raffinatezza, ideale per chi non vuole rinunciare allo stile nemmeno quando le temperature scendono. Ma come replicare gli outfit con? Quando il gioco si fa duro, ogni dettaglio conta. Dalla lunghezza dell’orlo dellaalla vestibilità della giacca: nulla è da lasciare al caso. Ecco 5 look perfetticome sono, da replicare subito.lungo emidiCome anticipato: il perfetto abbinamento traè quello che tiene conto di lunghezze e proporzioni.