Calcionews24.com - Cagliari Verona 1-0: l’ha decisa Roberto Piccoli!

Leggi su Calcionews24.com

All’Unipol Domus, il match valido per la 14ª giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita, valevole per la 14esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTASUNEWS 24