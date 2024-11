Lanazione.it - Arrestato per caporalato. Sfruttava quattro lavoratori

È statocon l’accusa di aver sfruttato sul lavorocittadini extracomunitari, il 45 enne titolare di un centro ippico di Magione. L’attività investigativa, svolta nell’ambito della lotta al, ha portato i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro ad accertare che l’uomoextracomunitari, tutti di nazionalità indiana, di cui due privi di regolare contratto di lavoro e del permesso di soggiorno. Alloggiati in condizioni estreme in una capanna di legno, sfruttati per misere paghe, sproporzionate rispetto al lavoro prestato, in violazione della normativa sull’orario di lavoro e sul riposo settimanale, della normativa in materia di sicurezza e igiene. Ierano esposti anche a pericolo per la salute e la sicurezza e l’incolumità personale, nonché in alcuni casi vittime di minacce.