Gaeta.it - Abusivismo edilizio a Procida: tre denunciati per una costruzione non autorizzata

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante operazione dei carabinieri della stazione diha portato alla denuncia di tre individui coinvolti in un caso di. Gli svolgimenti della vicenda evidenziano un problema che affligge non solo, ma varie aree del Paese, ovvero l’assenza di autorizzazioni per le costruzioni. Le indagini sono emerse nel contesto delle attività quotidiane di monitoraggio e controllo condotte dalle forze dell’ordine, in sinergia con enti locali.Le figure coinvolte nella denunciaLe persone denunciate comprendono un imprenditore del settore edile, un geometra e il committente. Quest’ultimo è un uomo di 77 anni, residente a. La varietà dei soggetti coinvolti mette in luce come, spesso, l’non riguardi solo il costruttore di fatto, ma anche figure professionali e private che, in modo diretto o indiretto, partecipano alla realizzazione di opere non autorizzate.