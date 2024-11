Superguidatv.it - “Vincenzo Malinconico 2”, intervista a Massimiliano Gallo: “Vincenzo Malinconico diventerà nonno. Ballando con le Stelle? Milly cerca di convincermi ogni anno. Con Alessandro Gassman condividiamo la stessa idea del lavoro”

Leggi su Superguidatv.it

Dopo il successo della prima stagione, torna da domenica 1 dicembre su Raiuno ““. Nei panni dell’avvocato d’insuccesso entrato ormai nel cuore di milioni di italiani c’è. In questa nuova stagione,sembra essersi arreso all’che non capirà mai nulla dell’amore e della vita e che forse è meglio smetterla di farsi tante illusioni. In fondo sta per diventare, con le donne ha chiuso e la sua carriera di avvocato non decollerà mai. In realtà non solo riceverà un’allettante proposta dima nella sua vita farà capolino una giornalista, Clelia Cusati.Noi di SuperGuida TV abbiamoto in esclusivache ci ha rivelato qualche anticipazione interessante sulla seconda stagione: “sarà distrutto dalle storie storie amorose.