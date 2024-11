Ilgiorno.it - Vigevano, la lettera di dimissioni “sparita” che salvò Ceffa e la sua Giunta

Leggi su Ilgiorno.it

, 28 novembre 2024 – L’hanno chiamata la “congiura di Sant’Andrea” perché caduta proprio in quel giorno, per altro onomastico del primo cittadino, il tentativo di far cadere l’amministrazione guidata dal sindaco. Era il 30 novembre 2022 fa quando, all’apertura degli uffici comunali, alcuni rappresentanti della minoranza si presentano per far protocollare ledi 13 consiglieri sufficienti per far cadere il sindaco. I consiglieri comunali didurante una delle ultime sedute (Sacchiero) LaMentre sono in corso le operazioni amministrative si presenta però il consigliere di Fdi Riccardo Capelli. Con lui l’assessore Nicola Scardillo e la capogruppo leghista Daniela Carignano. I toni sono accesi, viene richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.