Iltempo.it - Ursulina s'è DESTRA. Panico a sinistra sull'Ue: “Qui cambia tutto”

L'Europa s'è. Ha un bel dire, il leader dei popolari al Parlamento Ue, Manfred Weber: «La mia maggioranza sta diventando realtà». Alla luce dei risultati di ieri, la maggioranza che governa l'Europa si è ufficialmente spostata a. E lo fa consegnando a un esponente di FdI, Raffaele Fitto, la Vicepresidenza. «L'Ue – ha commentato a caldo dopo il via libera a Strasburgo – si trova di fronte a sfide cruciali da cui dipende il suo futuro: nei prossimi anni sarà fondamentale lavorare tutti insieme e dare prova di unità». I Conservatori dell'Ecr, come aveva annunciato il copresidente Nicola Procaccini, avevano confermato la libertà di voto per i loro eurodeputati (come era avvenuto nel 2019). Hanno votato a favore del bis di Ursula Fratelli d'Italia, i belgi dell'N-Va e i cechi dell'Ods.