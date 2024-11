Ilfattoquotidiano.it - Travaglio a La7: “La rivotazione voluta da Grillo nel M5s? Dopo l’ultimo gigantesco vaffa ne prenderà un altro, mi fa molta tristezza”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non sento Beppeda quando lo criticai per l’operazione Draghi. Cosa farà oral’esito della costituente del? Lo ha già dimostrato in questi mesi: rimproverava Conte di essere un leguleio, tutto mi sarei aspettato datranne che si trasformasse in un azzeccagarbugli che impugna il comma, il cavillo, la pandetta, il sottocomma”. Sono le parole del direttore del Fatto Quotidiano, Marco, ospite de L’Aria che tira (La7) per presentare il suo ultimo libro “Ucraina, Russia e Nato in poche parole” (ed. Paper First).aggiunge: “A me tutto questo faperché ho conosciutocome un uomo di grande praticità e di grande concretezza: era sintonizzato con l’opinione pubblica, anticipando sempre i temi e capendo prima degli altri. Adesso, se non ha capito ilche gli hanno mandato gli iscritti dele chiede di rivotare per prendersene un secondo, tutto questo allora mi fa dubitare della sua lucidità”.