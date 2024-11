Torta mele e arance | un dolce morbido e profumatissimo

Leggi su Donnaup.it

Laè unda credenza davvero molto goloso.Umida, soffice e profumata, dall’avvolgente retrogusto agrumato, è perfetta a colazione, merenda o a fine pasto.Per ottenere una resa altissima e morbidissima, dovremo osservare due semplicissime regole. La prima consiste nel lavorare le uova a lungo con le fruste elettriche per incamerare più aria possibile.La seconda prevede di utilizzare uno stampo piuttosto piccolo, da 20 centimetri di diametro per agevolare la spinta verso l’alto in cottura.Una volta pronta, si conserva per un massimo di 3 giorni a temperatura ambiente, ben protetta in un contenitore ermetico.Prepariamola insieme e cimentiamoci anche in questa ricetta invitante!: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:3 uova3200 gr di farina 00140 gr di zucchero semolato80 ml di olio di semi di girasole100 ml di succo d’arancia1 arancia (biologica la scorza grattugiata)16 gr di lievito per dolci.