Iltempo.it - Toffanin vola celebrando le star di Amici. In calo Amadeus con La Corrida

Leggi su Iltempo.it

Prima serata televisiva, quella di mercoledì 27 novembre 2024, che ha visto un'insolita sfida tra il documentario di Rai1 Domenico Modugno - L'italiano che incantò il mondo - nel trentennale della scomparsa del cantante - e il secondo appuntamento con This is me condotto da Silvia, che celebra ledidi Maria De Filippi. Come sono andati gli ascolti? Vediamo subito. Il documentario su Modugno diretto da Maite Carpio ha totalizzato il 10.5% di share pari a una media di 1.873.000 spettatori, mentre This is me ha prevalso nettamente con il 21.1% e 2.928.000 teste. Sul podio dei più seguiti in prima serata,Chi l'ha visto? condotto da Federica Sciarelli su Rai, con il suo 9.1% di share pari a una media di 1.492.000 telespettatori. Su Rai2, il nuovo appuntamento con la serie Tv L'ispettore Stucky, interpretata da Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova e ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas, ha siglato una media di 1.