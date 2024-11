Movieplayer.it - This is me, Annalisa si racconta: "sono cresciuta, oggi sono più consapevole di me stessa"

Leggi su Movieplayer.it

Nel corso della seconda puntata diis me su Canale 5, Silvia Toffanin ha intervistatoche si è rivelata tra ricordi e aneddoti del suo percorso ad Amiciè una delle stelle più brillanti della musica pop. Ha faticato per trovare il modo di emergere in un panorama affollatissimo ma, ora che ha raggiunto gli obbiettivi, è inarrestabile. Non dimentica, però, il suo passato ad Amici e, per questo motivo, è stata una delle ospiti ais me, il programma condotto da Silvia Toffanin che ripercorre la storia del talent di Canale 5. Qui,si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sulla sua carriera e sulla sua partecipazione al programma.is me: "Prima mi vergognavo, ora." Nella seconda puntata, la cantante .