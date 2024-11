Lanazione.it - Sicurezza idraulica. Giù il ponte sul Bagnolo. Ma le proteste proseguono

Giù ilsul torrente. Inizieranno oggi i lavori che la prossima settimana porteranno alla demolizione del manufatto. Ilin caso di grande pioggia limita la portata del torrentecausando l’esondazione, come accaduto il 2 novembre 2023. Da qui la decisione di abbattere ilper agevolare il passaggio dell’acqua. Una decisione che ha creato qualche polemica nonostante le pressioni dei cittadini sull’amministrazione per limitare il rischio idraulico. Il problema sollevato da alcuni residenti, dopo quello relativo all’abbattimento degli alberi secolari, pericolo che l’amministrazione comunale ha scongiurato confermando che "non sarà tagliato alcun albero", riguarda la presenza di un secondoa poca distanza da quello che oggi sarà abbattuto. "Che senso ha distruggere un manufatto antico se 300 metri più a valle esiste lo stesso tipo di problema?", dicono alcuni abitanti della zona.