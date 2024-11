Ilfattoquotidiano.it - Schiaffi, calci, spinte e capelli tirati: 13enne aggredita mentre altri filmano. Indagine dei carabinieri

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unada una coetanea tra le risate diragazzini presenti. “Un episodio triste e intollerabile che deve far riflettere tutti” dice Franco Frigiola, il sindaco di Laterza (Taranto), commentando le scene di violenza tra minori riprese in un video diffuso poi sui social. In un video post su Facebook il primo cittadino si appella al rispetto deglie condanna la violenza sempre “ingiustificabile”-È tutto avvenuto, martedì 26 novembre. La vittima è stata colpita datra la complicità di un gruppo di ragazzi che, invece di intervenire, hanno scelto di filmare l’accaduto con i loro smartphone. Scene che hanno fatto il giro dei cellulari del paese e su cui adesso indagano iche hanno avviato i primi accertamenti per fare luce sulla vicenda e stanno esaminando i filmati per identificare i responsabili e acquisire le testimonianze.