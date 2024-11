Nerdpool.it - Saldi Autunnali di Steam – 5(+1) giochi a meno di 5 euro

Leggi su Nerdpool.it

Dal 27 novembre e fino al 4 dicembre sono attivi idi. Tantissimi sconti e proposte per moltissimi titoli PC, comprese alcune uscite recenti, ma siamo tutti alla ricerca di titoli a basso costo capaci di emozionarci come non mai. Vediamo la nostra selezione di 5(+1) titoli adi 5che noi crediamo tutti dovrebbero giocare.CelesteCeleste è un platformer in pixel art impegnativo, ma alla portata di tutti e dai comandi semplici, infatti, ce ne saranno solo tre: scatta, salta, scala. Ogni volta che sbaglieremo, dovremo solo ricominciare l’ultimo quadro e non tutto il livello.I colori sono intensi, riescono a fare risaltare anche l’oscurità dello strano monte; la musica, sempre in 8-bit, è perfetta in tutte le fasi di questa avventura e dona il giusto stato d’animo al giocatore.