Sainz | Penso di essere nato pilota Ho sofferto l’essere figlio di un padre famoso e vivere alla sua ombra

Carlosdi F1 e della Ferrari (dal prossimo annoWilliams), ha rilasciato un’intervista, pubblicata da Relevo, in occasione della campagna pubblicitaria “Nacer Fuego” di Cabreiroá, azienda produttrice di acqua. La campagna si concentra sul raccontare la storia della vita di alcune persone che hanno trovato naturalmente un percorso di ispirazione.ha vinto due Gran Premi in questa stagione, ha ripercorso in un’intervista con la filigrana gli eventi che hanno segla sua vita sportiva fin dall’infanzia. In esso racconta come è nata la sua passione per la Formula 1 , il suo approccio allo sport che ama, cosa spera per il futuro.Leggi anche:: «La macchina migliore appartiene a pochi piloti, se la Ferrari vincerà nel 2025 sarà anche merito mio»: «Ho iniziato a seguire la Formula 1 nel 2003»Cresciuto in una casa con una grande passione per il mondo dei motori.