MOVIOLA – Lazio-Ludogorets Isaksen travolto in area | arbitro chiamato dal Var ma non dà rigore

Forti polemiche dellaallo stadio Olimpico per l’episodio dadel minuto 75?. C’è infatti un contatto indidelsembra essere colpito, sia all’altezza del ginocchio che di striscio sul piede, finendo a terra. L’non assegna il calcio diin presa diretta, ma in suo soccorso interviene il Var: così, il fischietto croato Duje Strukan vienedal Var Dingert al monitor per rivalutare l’episodio, ma si mostra subito dubbioso rivedendo le immagini e infatti non concede il penalty. E’ uno dei rari casi in cui l’non cambia decisione dopo aver rivisto l’episodio: è vero che il contatto non è mastodontico, è anche vero che un tocco suc’è e pare eccessivo non voler cambiare idea nonostante l’assist del Var. E lo stadio Olimpico rumoreggia.