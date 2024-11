Maxi incidente di lusso | frantumati 78 milioni di euro tra Ferrari Bentley e McLaren

Thesocialpost.it - Maxi incidente di lusso: frantumati 7,8 milioni di euro tra Ferrari, Bentley e McLaren

Unstradale di proporzioni straordinarie, con un valore complessivo stimato in quasi 7,6di, si è verificato a Pfunds, in Austria. Su un tortuoso tornante di montagna, quattro supercar disono state coinvolte in un tamponamento “a catena”. I danni riportati sono enormi, non solo per la carrozzeria ma soprattutto per il portafoglio dei proprietari. Le cause precise dello scontro non sono ancora state chiarite, ma sembra che l’asfalto bagnato e scivoloso abbia giocato un ruolo cruciale, rendendo difficile il controllo di vetture così potenti. Leggi anche: Bologna,in città: Antonio Cavallaro investito e ucciso dal camion dei rifiutiSecondo le prime ricostruzioni, la vettura che guidava la colonna avrebbe frenato bruscamente, innescando un effetto domino tra le auto dietro.