Donnapop.it - Le cose si mettono male per Carmen Di Pietro: dopo l’intervista a Belve è stata querelata, ecco da chi

Di recente,Diintervinel salotto di; nel programma di Francesca Fagnani ha fatto alcune dichiarazioni che potrebbero costarle una querela.Da parte di chi? Della cantante Wanda Fisher, ma cosa è successo? Lo scorso ottobre, quest’ultima ha raccontato di essere pronta a denunciareDi. Il motivo? A quanto pare, l’ex naufraga le dovrebbe ancora ben mezzo milione di euro! Nella sua intervista di, la giornalista ha cercato di entrare nel merito della questione.Cosa ha detto? Francesca Fagnani, rivolgendosi alla sua ospite, ha detto: “La Fisher sostiene che lei si sarebbe esibita in Spagna usando dei brani incisi in realtà dalla cantante, Wanda. Per questo la Fisher ha dichiarato che lei le dovrebbe 500.000 Euro“. La diretta interessata, però, ha smentito tutto.