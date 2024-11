Formiche.net - La strategia del Cremlino. Il presunto dialogo come arma diplomatica e tattica

Leggi su Formiche.net

“Parlare di parlare” è stato frequentemente utilizzato dalla diplomazia russa in diversi contesti internazionali per presentarsiun attore impegnato nella risoluzione pacifica delle dispute, anche quando le azioni sul campo suggerivano il contrario.Lo dimostra quanto accaduto martedì. Yuri Ushakov, assistente del presidente russo Vladimir Putin, ha confermato i contatti periodici con l’assistente del cancelliere tedesco Olaf Scholz dopo il colloquio tra i leader di due settimane fa, il primo dopo quasi due anni. Quello dei contatti tra consiglieri è uno degli impegni assunti da Putin e Scholz che hanno discusso di Ucraina, Medio Oriente e relazioni bilaterali. Dmitry Peskov, portavoce di Putin, invece ha accusato l’Occidente, e in particolare l’amministrazione statunitense uscente presieduta da Joe Biden, di preferire “continuare sulla strada di un’ulteriore escalation”.