Gravidanzaonline.it - Giulia Salemi, le parole al figlio in arrivo contro la violenza sulle donne

Leggi su Gravidanzaonline.it

accoglierà a gennaio il suo primo, frutto dell’amore con il compagno Pierpaolo Pretelli, un maschietto, e in occasione della recente Giornata internazionale per l’eliminazione dellale, il 25 novembre, ha dedicato un messaggio molto bello alin. “Caro amore mio – inizia la lettera di– ancora non ti conosco, ma ogni giorno che passa ti immagino. Sarai il mio piccolo uomo, il cuore che batte fuori dal mio corpo, e il motivo per cui spero in un mondo migliore.Oggi, mentre ti scrivo, è la giornata mondialela. È una giornata dolorosa, perché ci ricorda quante ferite restano ancora da guarire. Ma è anche una giornata importante, perché ci insegna una cosa che voglio trasmetterti con tutta me stessa: il rispetto.