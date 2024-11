Ilgiorno.it - Facilitatore digitale in biblioteca per chi non conosce le tecnologie

Per chi non è avvezzo all’uso della tecnologia, ina Codogno è stato avviato il Punto di facilitazione. L’iniziativa nasce in collaborazione con Cesvip Lombardia – sede di Lodi e l’associazione “Il Castello Errante“. "Grazie al servizio di assistenza e formazione gratuita, i cittadini potranno imparare a diventare più autonomi e consapevoli nell’uso di Internet e delledigitali, personalizzando il servizio in base alle proprie esigenze" spiegano in Comune. L’amministrazione comunale di Francesco Passerini e oggi con l’assessore alla Cultura Silvia Salamina e il presidente Francesco Dionigi, ha sempre puntato sulla digitalizzazione dei servizi nella sala di lettura. L’ente locale, ad esempio, anni fa, è stato il primo ad attivare lo Spid, codice unico di accesso oggi fondamentale per tutte le pratiche on line.