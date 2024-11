Dailymilan.it - Ex Milan, Simon Kjaer torna in Italia e riparte dalla Serie B. La squadra

L’ex difensore delpotrebbe ripartire nuovamente dall’: su di lui c’è un club di Serie B. Ecco qualepotrebbere a giocare in, in Serie B. L’ex difensore del, oggi ancora svincolato, è finito nel mirino della Sampdoria. Il club ligure si trova, infatti, a dover fronteggiare una vera e propria emergenza in difesa a seguito del grave infortunio die Romagnoli (lesione del tendine d’Achille).La società blucerchiata sta, quindi, cercando un nuovo innesto difensivo e il danese potrebbe rappresentare una scelta azzeccata, se si considera la sua lunga esperienza internazionale. Oggi 35enne,è rimasto senza squadra dal suo addio al, avvenuto con la scadenza del contratto con il club di via Aldo Rossi a luglio 2024. Ecco, però, che adesso per il vichingo si apre la possibilità dire a giocare, e farlo nuovamente in