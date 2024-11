Lettera43.it - Desperate Housewives, il creatore apre al prequel: «Ambientato nel 1966»

Leggi su Lettera43.it

potrebbe presto tornare. IlMarc Cherry, che nel 2004 diede vita ai personaggi indimenticabili di Gabrielle Solis e Susan Mayer, ha infatti anticipato a People «un paio di idee» per riprendere in mano la storia. «Il personaggio di cui più mi manca scrivere è in realtà Wisteria Lane (la strada in cui abitano le protagoniste, ndr.)», ha spiegato l’autore. «È stato il parco giochi più divertente che chiunque nella storia della tivù abbia mai avuto». L’ambientazione di un potenzialeo spin-off cambierebbe però drasticamente. «Potrei collocarlo nel», ha aggiunto Cherry. «Conosco quella strada come il palmo della mia mano, la riconosco in tutti gli spot che vedo in tivù. In 70 mila mi hanno chiesto di girare qualcosa di nuovo e ho un paio di idee per farlo».