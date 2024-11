Davidemaggio.it - Clerici, De Martino e Morandi insieme per il Giubileo su Rai1

celebra l’apertura dell’Anno santo 2025. Lunedì 23 dicembre 2024, in prima serata, la rete ammiraglia Rai traghetterà i telespettatori nel, che prenderà il via il giorno della Vigilia di Natale. Uno show inedito che potrà contare su tre conduttori: Antonella, Stefano Dee Gianni.Come riporta Repubblica, il programma curiosamente non andrà in onda da Roma, dove si svolgerà il, ma dagli studi Rai di via Mecenate a Milano, gli stessi che ospitano E’ sempre mezzogiorno e The Voice, entrambi condotti da Antonella. Tra tradizione e musica natalizia, passando per momenti di puro spettacolo e di cultura, lo show vedrà alternarsi sul palco,alla padrona di casa, anche De– al timone con successo dallo scorso settembre di Affari tuoi – e, che ha celebrato, con il varietà Evviva!, i 70 anni della Rai.