Ilrestodelcarlino.it - Camerano non fallisce il match per la salvezza

28 secchia rubiera 20 : Carloni, De Grandis 1, Bilò, Laera 6, Ballerini, Dello Vicario Giacinti 1, Anzaldo, Di Giovanni, Jdidi, Boschetto 4, Cirilli 3, Eyebe 2, Vilarò 4, Belardinelli, Rocha 7, Rossi All. Carvalho. SECCHIA RUBIERA: Rivi, Benci, Bortolotti, Errico 2, Oleari 1, Kasa 3, Bartoli 2, Gonzalez, Hila, Giovanardi, Jimenez 6, Strada 5, Bonassi, Canelli, Mazzilli 1, Boni All. Galluccio. Arbitri: Anastasio – Zappaterreno. Ilnon poteva sbagliare ancora e i gialloblu non hanno fallito l’appuntamento con la vittoria. La Pallamanovince lo scontrocontro il Secchia Rubiera riscattando la sconfitta del derby infrasettimanale, sempre in casa, contro Chiaravalle. I gialloblu, al termine di un "tour de force" di sette giorni, superano per 28-20 gli emiliani, cogliendo un prezioso successo per il morale e la classifica al termine di unben interpretato dai ragazzi di coach Rui Carvalho.