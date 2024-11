.com - Calcio / Juniores Provinciale 2024/2025, risultati e marcatori dell’8^ giornata

Nel girone B la capolista Candia fermata sul pari dall’Ostra, Borghetto al secondo posto con un pari e una vittoria in 3 giorni. L’Aurora Jesi passa al terzo posto grazie alla vittoria sul Le Torri Castelplanio. Vincono anche Camerano e Real Porto Senigallia. Nel girone C, la Cingolana SF vince contro la Folgore Castelraimondo e ferma sullo 0-0 la vice-capolista MontecassianoVALLESINA, 28 novembre– Siamo arrivati all’8^dei gironi del campionatodie diciamo che è stato un fine settimana di stallo, dove non è cambiato molto in classifica.Nel girone A, nello specifico, il Trecastelli osservava il turno di riposo, mentre l’Aesse Senigallia B ha perso 4-2 contro la vice capolista Fortuna Fano. Parlando del girone B, l’Ostraferma sul 2-2 la capolista Candia Baraccola Aspio.