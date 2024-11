Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 27-11-2024 ore 14:10

dailynews radiogiornale un buon pomeriggio viene ritrovato il raccolto dalla redazione e da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con leprincipali dall’Italia e dal mondo in apertura andiamo in medioriente i governi di Israele Libano ufficializzato biden hanno accettato la proposta americana per un cessate il fuoco il governo israeliano Infatti ha provato la tregua con bolla in Libano ci sarà un cessate-il-fuoco di 60 giorni che potrebbe costituire la base di una tregua duratura non ci saranno truppe americane nel sud del Libano assicurato il presidente americano il premier Netanyahu ha precisato manteniamo Libertà militare sedurla si riarma attaccheremo l’obiettivo ora e Concentrarti sulla minacci isolare Amazon che però sorpresa ferma siamo pronti per la strategia e per una risoluzione per la tregua Gazza gli aerei israeliani hanno comunque Martellato Beirut scattare della tregua sganciando bombe anche zone finora non toccate dai Raid in risposta all’attacco la capitale di bolla lanciato droni contro un gruppo di obiettivi militari sensibili nella città di Tel Aviv e nei suoi sobborghi giro di affari da 250 milioni al mese nell’ambito dell’operazione taking Dawn della polizia contro lo streaming illegale coordinata dalla Procura di Catania sono stati sequestrati oltre 2500 canali legali e serve che gestivano la maggior parte dei segnali illeciti in Europa e che permettevano un giro illegale di Affari di oltre 250 milioni di euro mensili l’operazione pianificata dall’autorità giudiziaria internazionali ed europol è stata coordinata operativamente dal servizio polizia postale per la sicurezza cibernetica collo supporto della rete operativa finanziato dalla Commissione Europea e guidata dalla dia la camera ha approvato con 152 voti a favore e 108 contrari il decreto flussi nel provvedimento che ora passa al vaglio del senato è confluito l’elenco dei paesi sicuri tra cui quelli dei paesi di origine dei richiedenti asilo sotto forma di emendamento governativo tra le novità introdotte anche le nuove competenze affidate Le Corti d’Appello misura che l’associazione Nazionale magistrati aveva provato a fermare lanciando un appello al ministro della giustizia Carlo Nordio la maggioranza si spacca sul taglia perché era il emendamento della Lega che proponeva di prorogare riduzione da 90 a €70 è stato bocciato in commissione con 12 no ed si vota a favore con le opposizioni ha votato anche Forza Italia che da giorni aveva chiesto il ritiro della proposta leghista l’inciampo della maggioranza sul tema del taglio del canone RAI non giova a nessuno è stato il commento in una nota delle fonti di Palazzo Chigi che hanno ricordato come la priorità del governo Nella Manovra si è l’impegno nel sostegno a famiglie e imprese operando sempre in un quadro di credibilità e serietà e noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro un buon proseguo di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa