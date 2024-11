Bergamonews.it - Trovato ai casa dei genitori nonostante i domiciliari e il divieto di avvicinamento: arrestato

Almenno San Bartolomeo. Quando i carabinieri sono arrivati adeidi F.M., 52 anni, lui era tranquillamente seduto sul divano del soggiorno. Questofosse agli arrestia Palazzago e avesse undiai due anziani notificato lo scorso 22 novembre.In seguito a episodi di maltrattamento nei confronti della madre e del padre, il giudice aveva emesso il provvedimento che impediva al figlio di avvicinarsi a loro e alla loro abitazione di Almenno San Bartolomeo. Non avendo prestato il consenso a indossare il braccialetto elettronico, per F.M. sono scattati ila misura, sabato 23 novembre, nel corso della mattinata, il 52enne è uscito e si è presentato adei. Poi se n’è andato ed è ritornato in serata.A quel punto i due anziani hanno chiamato il 112 e hanno chiesto l’intervento dei carabinieri.