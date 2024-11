Ilrestodelcarlino.it - Tre intossicati da monossido ad Ancona, 19enne gravissimo

, 27 novembre 2024 - Tre giovanidaad. E' accaduto ieri sera, verso le 22.30 in via Ricci a Collemarino, quartiere nella zona nord, nel sottoscala di un locale commerciale, adibito ad alloggio. Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale regionale di Torrette e altre due persone, un uomo di origine nordafricana e una donna italiana, hanno subito un'intossicazione ma non sarebbero gravi condizioni. La fuga di gas sarebbe dovuta al fatto che, per riscaldarsi, i tre avrebbero acceso alcuni fornelli ma l'ossigeno si sarebbe consumato, sprigionandosi in contemporanea ildi carbonio. Sul posto personale del 118, la polizia e i vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, le forze dell'ordine stavano indagando su un'aggressione avvenuta ieri pomeriggio, a coltellate, e un giovane sospettato di esserne l'autore era stato visto, sporco di sangue, davanti a questo edificio di via Ricci.