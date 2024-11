.com - Trame di luce 2024: all’Orto Botanico di Roma torna la mostra sensoriale di light art con un percorso ricco di novità

Leggi su .com

Al via adi: unanimato da spettacolari installazioni ed inedite opere d’arte luminose e interattive, realizzate con artisti internazionali e non, e la partecipazione di un Premio Nobel italianoRivive l’incanto del periodo più gioioso e atteso dell’anno con la nuova edizione didi, laimmersiva diart organizzata da IMG, produttore internazionale di base a Londra, e dal loro partner italiano, il team di Be.it Events dei fratelli Mauro e Silvia Dorigo. Migliaia di luci tra tradizione e innovazione, per creare spettacolari installazioni e opere d’arte luminose, uniche al mondo, che riempiono di magia i giardini dell’Orto, trasformato per l’occasione in un gioiello fatato splendente di, la città regina più scintillante della stagione natalizia.