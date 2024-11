Lanazione.it - “Rimproverati per aver distrutto una staccionata”, poi le coltellate. Due sedicenni fermati, il ferito è gravissimo

Lucca, 27 novembre 2024 – “Sono ancora sotto choc. Quasi non ci credo a quello che è accaduto. So che il mio vicino Mario è stato operato al San Luca e ha superato bene la notte, spero si possa riprendere presto. E’ tutto così assurdo. Lui poteva morire e anche a me poteva andare male”. Scuote la testa incredulo Giovanni Paoli, pensionato di 76 anni che abita a Massa Pisana in via del Pino e Cortacce, una tranquilla strada di campagna a ridosso della cassa di espansione del Rio Guappero. La sua mente è ancora ferma lì, a quell’assurdo accoltellamento avvenuto sotto i suoi occhi, scaturito da un banale e anche logico rimprovero rivolto a due ragazzini che di notte stavano spaccando a calci ladi legno che delimita l’area della cassa di espansione del Consorzio di Bonifica. Un breve scambio di parole, poi, quando tutto sembrava risolto, ecco una lama nel buio e due micidiali fendenti inferti all’addome del vicino di casa, Mario Livi, 62 anni, dirigente di un’azienda del cartario, che si accascia a terra.