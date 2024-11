Justcalcio.com - Pronostico in breve: Nizza vs Rangers – 28/11/24

Concorrenza: Europa LeaguaMercato: Bella vittoriaProbabilità: 1/1 @1xBetRivolgendo la loro attenzione all'azione di Europa League, isi recheranno all'Allianz Riviera quando incontreranno ilgiovedì sera.A cominciare dai padroni di casa, mentre ilpotrebbe aver mostrato alcune vere incoerenze all'inizio della nuova stagione, gli Eaglets sono tornati a ruggire su entrambi i lati della sosta per le nazionali di novembre. Dopo il ritorno dall'intervallo del fine settimana con una vittoria per 2-1 in casa contro lo Strasburgo, gli uomini di Franck Haise dovrebbero ritrovare l'atmosfera in campo davvero alle stelle.