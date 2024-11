Lapresse.it - Pizza, ecco quanto costa nelle città italiane: Sassari la più cara

Ladove in media si spende di più per mangiare unaal ristorante è, con un costo medio per, bevanda, coperto e servizio di 14,11 euro. Sopra i 13 euro di media ci sono anchecome Bolzano (13,90 euro), Milano (13,50 euro) e Venezia (13,47 euro), già ai vertici della classifica dellae bibita piùdello scorso anno. Lapiù economica in media è invece Livorno con una spesa media di 8,67 euro. Tra ledove si spende in media meno di 10 euro per unae una bibita, troviamo 4del Sud, tra cui quella dellaper eccellenza, Napoli. Un po’ piùla capitale Roma, dove però si possono trovare pizzerie che offrono il pasto a 8,50 euro e altre dove si spende fino a quasi 15 euro. Èemerge da un’indagine di Altroconsumo, condotta per stilare una classifica dellesulla spesa per un pranzo o una cena in pizzeria, analizzando il prezzo dellapiù venduta nell’esercizio commerciale considerato, quello della bevanda più consumata in quella pizzeria, il coperto e il servizio (se previsto), utilizzando i dati che Istat fornisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.