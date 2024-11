Secoloditalia.it - Orrore senza fine, tiene la figlia nel cassetto dalla nascita ai tre anni: la trovano sola e malnutrita, incapace di camminare e parlare

Quando all’ultima vicenda sconcertante che arrivacronaca pensiamo di aver raggiunto l’apice dello choc e dell’indignazione, ecco che arriva una ennesima notizia che alza l’asticella dell’e dello sgomento. E stavolta il caso che supera il limite fissato fin qui è quello che arriva dai media britci su una madre condannata a 7di carcere per aver tenuto suain unfinper tre, lunghi. Il fatto è avvenuto nel Cheshire, nel nord ovest della Gran Bretagna, ma il suoè deflagrato da subito ben oltre quella comunità.lanelai 3: la donna condannata a 7di reclusioneLa piccola, che non aveva mai visto la luce del giorno e che non aveva mai incrociato un altro volto umano eccetto quello della madre, era stata trovata gravementedinel febbraio 2023 dal compagno della donna.